رفع 142 ألف م3 أنقاض وبقايا مخيمات عشوائية بالنعيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في إدارة الخدمات وقسم الحركة والصيانة أعمال رفع وإزالة 142,560 م3 من الأنقاض والمخلفات وبقايا المخيمات بمداخل المحافظة خلال العام الماضي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني في بيان أمس أن إدارته فرغت من رفع وإزالة جميع الأنقاض والمخلفات وبقايا المخيمات العشوائية وغير النظامية الموجودة بالمدخل الشرقي (طريق الدمام - حفر الباطن) والمدخل الشمالي (طريق الخفجي) للمحافظة، فيما بدأت في تأجير المخيمات الكترونيا.

ولفت إلى أن اجتماع لجنة المخيمات بالمحافظة الذي عقد مسبقا برئاسة محافظ النعيرية إبراهيم آل خريف خرج بتوصيات.