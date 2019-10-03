محمد بن مسعود - الدمام - يهدف البرنامج لمواجهة الابتزاز والتعريف بطرق التعامل الذكي معها دشّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط، معرض برنامج "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية. ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها؛ حيث يتم توزيع البنرات والاستيكرات التي تحمل (الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة. ويتم تنفيذ هذا النشاط بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن. 03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 08:20 PM Advertisements يهدف البرنامج لمواجهة الابتزاز والتعريف بطرق التعامل الذكي معها "هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية "هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية دشّنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الغاط، معرض برنامج "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية. ويهدف البرنامج إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها؛ حيث يتم توزيع البنرات والاستيكرات التي تحمل (الباركود) في المدارس والأسواق التجارية والمستشفيات والأماكن العامة. ويتم تنفيذ هذا النشاط بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن. الكلمات المفتاحية ، "هيئة الغاط" تدشن معرض "حصين التقني" للتوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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