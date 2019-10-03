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تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع حالة المسن العم محمود العباد الذي يقوم بنقل طفلته من وإلى المدرسة على كرسي متحرك .
وقال آل الشيخ في رد على تغريدة " الخليج 365 " على تويتر : " ياليت اهل الخير يدلوني عليه ويتواصل معي"
وكانت "الخليج 365" قد نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.
ولقي الخبر تفاعلاً من فاعل خير فضل عدم ذكر اسمه وأعلن تبرعه بسيارة ومبلغ مالي للمسن .
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 07:54 PM
يقوم بنقل طفلته من وإلى المدرسة على كرسي متحرك ورصدته "الخليج 365""تركي آل الشيخ" يتفاعل مع مسن الأحساء ويؤكد: دلوني عليه
تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع حالة المسن العم محمود العباد الذي يقوم بنقل طفلته من وإلى المدرسة على كرسي متحرك .
وقال آل الشيخ في رد على تغريدة " الخليج 365 " على تويتر : " ياليت اهل الخير يدلوني عليه ويتواصل معي"
وكانت "الخليج 365" قد نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.
ولقي الخبر تفاعلاً من فاعل خير فضل عدم ذكر اسمه وأعلن تبرعه بسيارة ومبلغ مالي للمسن .
، "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع مسن الأحساء ويؤكد: دلوني عليه ،
المصدر : الخليج 365
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