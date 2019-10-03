، "الشؤون البلدية" تعتمد لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.. العمل بها قريباً ،

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اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، والتي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً.
اللائحة مكونة من ١١ مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة.
القسم الثاني من اللائحة والمعني بالاشتراطات الخاصة؛ اشتمل على تفصيلات لتجهيزات المعسل والجراك والطريقة النظامية لتقديمها للمرتادين، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية.
وحددت اللائحة المواقع التي يسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت الأشرطة التجارية؛ وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسة، وتتضمن المواقع المسموحة: الشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، الكورنيش، الشواطئ، مرافق الإيواء السياحي، المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.
ومنعت اللائحة ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.
واشترطت اللائحة أن تكون صالة تقديم المعسل في جلسات مفتوحة وليست مقسمة إلى غرف مستقلة كاملة الجدران لها أبواب، مع منع وضع حواجز داخل صالات تقديم المعسل نهائياً.
وشددت اللائحة على توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 07:52 PM
ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، والتي ينتظر البدء بالعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية قريباً.
اللائحة مكونة من ١١ مادة تتضمن الاشتراطات العامة، مشتملة على المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة.
القسم الثاني من اللائحة والمعني بالاشتراطات الخاصة؛ اشتمل على تفصيلات لتجهيزات المعسل والجراك والطريقة النظامية لتقديمها للمرتادين، والنظافة العامة، والترخيص والنظافة الشخصية والممارسات الصحية.
وحددت اللائحة المواقع التي يسمح بالترخيص للمطاعم والمقاهي بتقديم المعسل فيها داخل المدن، وتضمنت الأشرطة التجارية؛ وهي المناطق المصنفة كمنطقة تجارية أو المحصورة بشوارع تجارية رئيسة، وتتضمن المواقع المسموحة: الشوارع التجارية، والمراكز والمجمعات التجارية، الكورنيش، الشواطئ، مرافق الإيواء السياحي، المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.
ومنعت اللائحة ترخيص تقديم الجراك والمعسل في المواقع الداخلة في الحدود الشرعية لمكة المكرمة، والمواقع الداخلة ضمن حدود الدائري الثالث للمدينة المنورة.
واشترطت اللائحة أن تكون صالة تقديم المعسل في جلسات مفتوحة وليست مقسمة إلى غرف مستقلة كاملة الجدران لها أبواب، مع منع وضع حواجز داخل صالات تقديم المعسل نهائياً.
وشددت اللائحة على توفير مكان خاص بتحضير المعسل والجراك، ومنعت تقديم منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
، "الشؤون البلدية" تعتمد لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.. العمل بها قريباً ،
المصدر : الخليج 365
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