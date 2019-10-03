، انضمام 9 لاعبين لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن وصول 9 لاعبين إضافيين للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة قدم، والمقام حالياً في إسبانيا، والذي يضم 29 لاعباً من النجوم السعوديين الواعدين، وتشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا.
يشار إلى أن البرنامج تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث الخليج 365 وأن وصل عدد من المواهب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى إسبانيا للانضمام للبرنامج.
ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 08:09 PM
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، عن وصول 9 لاعبين إضافيين للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة قدم، والمقام حالياً في إسبانيا، والذي يضم 29 لاعباً من النجوم السعوديين الواعدين، وتشرف عليه الهيئة، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا.
يشار إلى أن البرنامج تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدّة، عبر مؤتمر صحفي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ حيث الخليج 365 وأن وصل عدد من المواهب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى إسبانيا للانضمام للبرنامج.
ويتضمن البرنامج الذي سيقام في مركز Complex Esportiu Futbol: إتاحة الفرصة للاعبين الملتحقين بالبرنامج للانتقال على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية أو العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها أثناء فترة البرنامج، وطبقًا لبرنامج المشروع سيشارك اللاعبون المختارون في 40 مباراة على الأقل بالموسم أمام فرق من مختلف الدرجات في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.
، انضمام 9 لاعبين لبرنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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