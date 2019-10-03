انقلاب سيارة ينهي حياة 6 من عائلة واحدة على طريق ظلم

لقي 6 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم، “زوج وزوجته وأربعة أبناء”، فيما أصيب ثلاثة آخرون، إثر انقلاب مركبتهم صباح اليوم الخميس على طريق ظلم باتجاه عفيف.

وباشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، بلاغًا بوقوع حادِث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق “ظلم- عفيف”.

وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.