الأرصاد: تقلبات جوية متوقعة الأسبوع القادم على المناطق الغربية والجنوبية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان – قد تشهد الأسبوع القادم تقلبات جوية.

وتوقعت الهيئة أن تبدأ التقلبات الجوية المصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم السبت القادم (5 أكتوبر 2019) وتستمر حتى يوم الثلاثاء (8 أكتوبر 2019). وقد تطال التقلبات الجوية المرتفعات الجوية والأجزاء الساحلية، ويحتمل أن تكون مصحوبة برياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها ما بين 45 إلى 50 كم/ ساعة، مع أتربة مثارة، وسيول جارية.