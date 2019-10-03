بالفيديو والصور: مقهى وأستوديو ومطعم ودار أزياء.. وزير التجارة والاستثمار يزور عدداً من المنشآت...

زار وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في مدينة حائل عدداً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال. وتفقد القصبي بعض المنشآت؛ منها مقهى مخصص للعائلات، يوظف مجموعة من السعوديات، تديره رائدة الأعمال آراء الهمزاني التي استفادت من دعم بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع الصغيرة، وعملت على تهيئة المقهى ليكون مكاناً مريحاً للقراءة، يقدم خدماته للعائلات والباحثات عن القراءة في جو هادئ.

كما زار أستوديو للتصوير متخصصاً في الحفلات والفعاليات، ويملكه رائدا الأعمال علي الكويليت وزياد العيد، وقد حولا شغفهما بالفن والتصوير الفوتوغرافي إلى نشاط تجاري. وشملت زيارة الدكتور القصبي دار أزياء وتجميل نسائية متخصصة في تجهيز النساء والأزياء بكوادر سعودية شابة، وتملكه رائدة الأعمال سلمى النهير. وزار أيضاً مطعماً يديره مجموعة من الطباخين السعوديين بإشراف رائد الأعمال فارس الصنهات مؤسس هذا المشروع ومشاريع أخرى ناشئة. واستمع إلى ملاحظات ومقترحات رواد ورائدات الأعمال، وعبر عن سعادته الغامرة بالأفكار الإبداعية التي يقدمونها معلقاً: طموح عالٍ ورغبة جادة لمستها لديهم وعزم على تحقيق النجاح، وسنكون محفزين وممكنين لهم، وأدعو الله أن يوفقهم لتحقيق أحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم.