تبرع فاعل خير بسيارة للمسن المُقعد الذي ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها. وكانت وسائل إعلام نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر فاعل خير يتبرع بسيارة لـ العم محمود منهياً معاناته مع نقل ابنته عبر الكرسي المتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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