الخطوط السعودية تُقر تعديلاً مهماً على مواعيد إنهاء إجراءات السفر وصعود الطائرة

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أقرت شركة الخطوط السعودية تعديلاً مهماً في مواعيد إنهاء إجراءات السفر على متن رحلاتها في المطارات، وذلك على الرحلات الدولية والداخلية، فيما يتعلق بالوقت قبل إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر، أو قبل موعد الإقلاع المجدول.
وأوضحت الشركة أنه يجب إغلاق منصات إنهاء إجراءات السفر قبل ساعة من موعد الإقلاع، وأن تغلق بوابات تصعيد الضيوف للطائرة قبل 20 دقيقة من موعد الإقلاع المجدول لجميع الرحلات المغادرة الدولية والداخلية.
وأضافت أنه إذا لم يتمكن أحد الضيوف من الوصول في الوقت المحدد إلى منصة المعاينة أو إلى بوابة التصعيد للطائرة يحق لمدير المحطة اتخاذ القرار المناسب إما بقبوله أو رفضه، على ألا يؤثر ذلك على موعد مغادرة الرحلة في وقتها، مشيرةً إلى أنها ستعلن لاحقا موعد التطبيق الفعلي.
وبينت الشركة أن القرار يهدف لتحسين مستوى أداء الرحلات المغادرة من محطات المنشأ، ولتسهيل لإجراءات تصعيد الضيوف والحد من تأخير الرحلات، وتوحيد أوقات إغلاق منصات المعاينة وإجراءات السفر.
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