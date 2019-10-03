«العمل» توضّح شرط نقل الخدمة دون موافقة الكفيل

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن العامل الوافد يحق له نقل الخدمة؛ دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد انتهاء الإقامة.

وتلقَّت الوزارة استفسارًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أحد أصحاب العمل قال فيه: «بعد انتهاء الإقامة، يحق للعامل نقل كفالة؛ دون علم صاحب العمل، فكم المدة التي تستغرقها نقل الكفالة؟».

وردَّت وزارة العمل، بأنه في حال انتهاء الإقامة ورخصة العمل للعامل الوافد، يحق له نقل الخدمة؛ دون موافقة صاحب العمل الحالي؛ حيث يتم قبول طلب نقل الخدمة آليًا من قبل النظام.

يُشار إلى أن نقل الكفالة للعامل الوافد، تتضمَّن تقدُّم العامل بطلب بهذا الشأن، عبر حساب المنشأة في موقع مكتب العمل الإلكتروني، ثم يوافق الكفيل على الطلب المقدم من حسابه بمكتب العمل، على أن تُسدد الرسوم المستحقة، وتتم طباعة الإقامة وتفعيل نقل الكفالة، ويتم إرسالها عبر البريد، وتشمل الأوراق المطلوبة لإجراء نقل الكفالة: نموذج طلب النقل، واستمارة التنازل من صاحب العمل، وخطاب من الكفيل الجديد، وصورة السجل التجاري، وصورة شخصية للعامل.