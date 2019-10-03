وزير العمل يُقر مزايا للموظفين قبل تطبيق فتح المحال 24 ساعة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارًا جديدًا يتضمن منح مزايا للموظفين، الذين سيعملون في المحال التجارية، التي ستكون مفتوحة على مدار اليوم (24/7)، مع حظر العمل على العاملين من الجنسين؛ إذا كان لديه تقرير طبي يمنعه من ذلك.

وكشفت مصادر «عاجل»، أن القرار الجديد بالعمل الليلي للموظفين، يُقصد به العمل من الحادية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحًا، على أن تُعتبر هذه الفترة من ساعات العمل المعتادة للموظفين، وإلزام أصحاب العمل بتوفير إسعافات أولية وإجراءات الطوارئ لهم، على أن يتم نقل من يعمل بالشفت الليلي؛ حال تضرره صحيًا من العمل في ساعات العمل، بالليل .

وحملت اللائحة الجديدة، التي سوف تُطبق اعتبارًا من 1-1-2020م، منع تشغيل المرأة الحامل بعد 24 أسبوعًا؛ كحد أدنى بالأعمال الليلية، وتحويلها لساعات العمل المعتادة بالنهار، مع السماح بمنع العمل عنها كليًا؛ حال تقديم شهادة طبيبة تؤكِّد حاجتها لراحة أطول .

وشدَّد القرار على أصحاب العمل، على توفير تسهيلات للحصول على الغذاء، أو تحضيره، أو إعداده في الأوقات المشار إليها بالقرار .

المزايا والتعويضات :

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وحسب القرار المزمع تطبيقه، فإنه يجب تعويض الموظفين العاملين ليلًا، ببدل نقل خاص للعمل الليلي، أو توفير وسائل نقل، عندما لا تكون خدمات النقل غير متوافرة، مع حماية حقوق الموظفين الوظيفية، والمساواة بينهم في الترقيات والتدريب والتأهيل، ومنع التمييز بأي شكل في العقود ونحوه.

وشدَّد القرار على أخذ موافقة الموظفين؛ حال مرور 3 أشهر على طلب مواصلة العمل بالليل، أو تحويله لساعات الليل، وحفظ الموافقة في ملفه للحفاظ على الحقوق والمزايا له .

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد أعلنت تطبيق قرار فتح المحلات التجارية 24/7؛ اعتبارًا من بداية العام الميلادي الجديد 2020 (بعد 3 أشهر تقريبًا(.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن المقابل المالي للخدمة سيكون حسب مساحة كل محل، وبالمتر المربع ونوع النشاط، كما سيتم استثناء عدة أنشطة، أبرزها الصيدليات ومحطات الوقود، والأنشطة الطبية والتعليمية، وقصور الأفراح والاستراحات والفنادق، والشقق الفندقية والمنتجعات.

واشترطت في الاستفادة من القرار، وجود كاميرات كشرط أساسي، بالإضافة إلى ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات، التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.