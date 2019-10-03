إحباط تهريب 1100 حزمة قات بمركز عثوان في جازان

أحبطت دوريات مركز عثوان بمحافظة بني مالك شرق منطقة جازان؛ أثناء عملها الميداني- اليوم الخميس-، تهريب أكثر من ألف و100 حزمة من القات.

وأكَّد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.

وأشار أبوملحة، إلى أن دوريات مركز عثوان تباشر جهود الضبط الميدانية؛ اعتدادًا بمبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، منوهًا باستمرار عمليات الضبط لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة .

وحثَّ رئيس مركز عثوان، أفراد الدوريات، بمضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكل أنواعه، مثنيًا على جهودهم ويقظتهم المستمرة.