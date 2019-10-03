شرطة الرياض: إيقاف مواطن أشعل قداحة لإخافة طفل

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته.
وقال متحدث شرطة الرياض، في بيان صادر عنه اليوم، إن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هويته؛ حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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