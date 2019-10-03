جراحة نادرة.. استئصال ورم خبيث من خمسينية مع الحفاظ على العضو المصاب

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، في استئصال جزئي لكِلية سيدة خمسينية، بعد اكتشاف مرض السرطان في جزء من هذا العضو الحيوي.
وقد أظهرت الفحوصات الدقيقة للمريضة مرض السرطان في الكلية، وبدلًا من العلاج التقليدي باستئصالها بالكامل، تم بتر جزئي للورم والمنطقة المحيطة به، مع الحفاظ على باقي نسيج الكلية.
ونجحت العملية بشكل لافت؛ حيث أظهرت تحاليل الأنسجة استئصال كامل الورم، واستقرار وظائف الكلية بعد التدخل الجراحي الناجح. وقد خرجت المريضة من المستشفى بصحة وعافية.
تجدر الإشارة، إلى أن مجمع الملك فيصل، يُعد أكبر مستشفى بالطائف؛ حيث يضم 800 سرير، فضلًا عن أنه يضم أفضل الكفاءات البشرية والأجهزة الطبية الحديثة المتطورة .
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