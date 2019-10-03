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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل: محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو)

كشف مسؤول سعودي بارز عن ان ولي عهد البلاد محمد بن سلمان اعطى اوامر عاجلة لـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية، لوضع خطة للقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي كان يعمل بها سابقاً بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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عـــــاجل: محمد بن سلمان يصدر اوامر عاجلة وتحذيرات شديدة اللهجة وقناة العربية تنقل هذا الخبر الصادم (فيديو)

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ونقلت قناة العربية السعودية عن مازن الكهموس قوله : "وجهني سمو ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة والهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة من مكافحة الفساد وجميع الجهات الحكومية المعنية حسب توجيه ولي العهد لكي نضمن عدم تكرار الإجراءات البيروقراطية السابقة."

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وأضاف "سنعمل على جعل الإجراءات تنعكس إيجابياً على قيام الهيئة بالدور المناط بها، سنعمل بقدر المستطاع على أن كل مواطن يأخذ حقه بالمشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها، أو في تخليص المعاملات الحكومية للمواطنين".

وأشار إلى أن ولي العهد كان قد حذر الرؤوس الكبيرة في الفساد بأنه سيتم اتخاذ اللازم معهم وهو الذي تم بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكمل "وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، سمو ولي العهد وجهني بأن تكون المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار، وأود التنويه بأنه ليس كل الموظفين الصغار فاسدين نحن نقصد الموظفين الفاسدين فقط، والذين سيكونون هدفاً رئيساً لنا في المرحلة القادمة، بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة في الفساد في المرحلة السابقة التي قادها سمو ولي العهد، حيث جاء الدور على الرؤوس الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون الأنظار مسلطة عليها وأود أن أنوه فقط الفاسدين من الموظفين".