السعودية اليوم / مدني تبوك ينفذ برنامجًا تدريبيًا لقائدي الحافلات المدرسية



تبوك 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم , برنامجًا تدريبيًا توعويًا استهدف قائدي الحافلات المدرسية بتبوك , بحضور 500 قائد حافلة , وذلك بمقر الإدارة بتبوك.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول رافع العمري , أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن فعاليات حملة السلامة "وعيكم .. نجاة" التي أطلقتها مؤخرًا الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة, مشيرًا إلى أن البرنامج تضمن شرحًا عمليًا عن

كيفية استخدام طفايات الحريق ، وطرق إخلاء الطلاب في حالة نشوب الحريق ، وإجراءات السلامة العامة.

الجدير بالذكر أن حملة "وعيكم ..نجاة" تهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة أثناء هطول الأمطار والسيول.

كما تهدف الحملة للوقوف على دور المتخصص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والشقق المفروشة, ودور الإيواء ، من خلال تنفيذ عدة برامج جرى تحديدها بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

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19:46ت م

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