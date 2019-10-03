

باماكو 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، رئيس البرلمان المالي، إسحاق سديبي، في مكتبه بالعاصمة المالية باماكو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

// انتهى //

19:40ت م

0249



باماكو 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، رئيس البرلمان المالي، إسحاق سديبي، في مكتبه بالعاصمة المالية باماكو.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //19:40ت م0249

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية مالي يلتقي رئيس البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.