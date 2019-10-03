

الباحة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة جوازات الباحة اليوم, بالتعاون فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة , دورة تدريبة بعنوان "إثراء تجربة الزائر السائح", وذلك لمنسوبي جوازات الإدارة من ضباط وأفراد.

وهدفت الدورة التي قدمها مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر بن محمد الشهري, إلى تطوير وتحسين أداء العاملين بما يحقق الاستفادة الفعلية للمتدرب.

من جهته وجه مدير جوازات الباحة العقيد منصور بن أحمد الغامدي شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لهذه الدورة وفريق العمل المساعد.

//انتهى//

19:13ت م

0241





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جوازت الباحة تنظم دورة تدريبية بعنوان "إثراء تجربة الزائر السائح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.