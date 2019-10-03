السعودية اليوم / مدير تعليم صبيا يدشن اليوم العالمي للإسعافات الأولية



صبيا 04 صفر 1441هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، معرض وحفل اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار "الإسعافات الأولية لكل شخص في كل مكان"، بحضور المساعدين للشؤن المدرسية والتعليمية.

وتجول مدير التعليم، وضيوف الإدارة في أقسام وأجنحة المعرض الذي اشتمل على مشاركة عدد من الإدارات الحكومية، والخاصة كالدفاع المدني، وقطاع الرعاية الأولية، والهلال الأحمر السعودي، وجمعية رواد للعمل التطوعي بجازان، وقدم شكره لكافة المشاركين في المعرض ونوه بجهودهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وقدم مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية خلال الحفل ، عرضا توضيحيا عن أهمية توعية الطلاب، والمجتمع المدرسي بطرق الإسعافات الأولية وتطبيقها ، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وضمن مشروع استهداف 5 آلاف مشرفة ومشرف صحي، لتثقيفهم، ودعمهم.

وبين أهمية الإسعافات الأولية باعتبارها عملًا إنسانيًا بالدرجة الأولى، وهي الفارق بين الحياة والموت، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد أن 60% من وفيات الحوادث والإصابات يمكن إنقاذها بعد - مشيئة الله - بفضل الإسعافات الأولية.

واشتمل الملتقى على عدد من أوراق العمل المتخصصة التي تضمنت تدريبات عملية على الإسعافات الأولية، ومبادئها، وعن الإنعاش القلبي والرئوي، بمشاركة ممارسين من الهلال الأحمر، ومستشفيات المنطقة .

// انتهى //

19:12ت م

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