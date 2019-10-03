السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي رئيس كتابة العدل بالمحافظة



السيح 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، الشيخ محمد بن عبدالله الجليفي بمناسبة تعيينه رئيساً لكتابة عدل الخرج.

ورحب محافظ الخرج بالشيخ الجليفي وهنأه باستلام مهام عمله الجديد ، متمنياً له التوفيق والسداد.

// انتهى//

19:02ت م

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