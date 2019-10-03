

الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت وزارة التعليم مؤخراً الروضة الافتراضية (التعليم عن بعد)، من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بناؤها وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وأوضحت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل أن الروضة الافتراضية تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم في توفير فرص التعليم الممتع لجميع الأطفال في رياض الأطفال، مبينة أن التطبيق الإلكتروني لها يستطيع الطفل من خلاله ممارسة جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية التي تقدم في وحدات منهج التعلم الذاتي المقدم في مرحلة رياض الأطفال، ويهيئ الأطفال لمجاراة التسارع التقني والتعلم الإلكتروني، كما يضمن هذا التطبيق التقدم المعرفي والمهاري.

وأكدت السماعيل أن الأسابيع القادمة سيتم فيها إدراج اسم الطفل في نظام نور، بحيث يكون تسجيله في قوائم مدارس وزارة التعليم، مبينة أهمية الاستفادة من التطبيق وتفعيله من قبل أولياء الأمور وإلحاق أطفالهم من خلاله بالروضة الافتراضية.

بدورها ذكرت الأستاذة ساميه المهوس مشرفة العموم بالإدارة العامة للطفولة المبكرة والمشرف على الجانب التقني أن التطبيق الإلكتروني للروضة الافتراضية يعمل على نظامي الاندرويد والـ IOS للأطفال من عمر 3 الى 6 سنوات، ويعرض للأطفال محتوى تفاعلي ثري ينمي المعارف والمهارات .

وأضافت المهوس أن الطفل يتسلسل في التنقل بين الوحدات من خلال التطبيق وفق خطة زمنية محددة، ويستطيع ولي الأمر الاطلاع على تقارير تصف أداء طفله، كذلك يستطيع تقييم أداء طفله في المهارات العملية المتوفرة على التطبيق.

// انتهى //

18:48ت م

0234





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطبيق إلكتروني مجاني يستقبل أطفال الروضة الافتراضية ضمن محتوى ثري وجاذب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.