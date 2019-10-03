السعودية اليوم / الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل يتوج مسيرة جودة التدريب في معهد الجبيل التقني



الجبيل الصناعية 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بمعهد الجبيل التقني على الاعتماد التقني والمهني ولمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد، وبذلك يكون معهد الجبيل التقني من أول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.

من جانبه أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث يأتي ذلك امتداداً لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الدوسري على حصول المعهد على العديد من شهادات الجودة والاعتمادات الادارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة والذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد.

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18:44ت م

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