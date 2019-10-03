السعودية اليوم / انطلاق فعاليات يوم المعلم العالمي في مدارس الأحساء



الأحساء 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في مدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، تحت شعار: "المعلمون الشباب: مستقبل مهنة التعليم"، الذي يستمر لمدة أسبوع من خلال البرامج والأنشطة التي تؤكد مكانة المعلم، وتعزز من دوره الرائد ورسالته السامية التي يحملها، إذ أن المعلم أهم مرتكزات النجاح في العملية التعليمية التي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم في النهوض بالوطن فعطاء المعلم مستقبل للوطن .

وكانت مدارس الأحساء "بنين، وبنات"، شكلت لجاناً لإعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء، وفق 4 أهداف للاحتفاء، وهي: إبراز دور المعلمين الشباب في تنمية مهنة التعليم وفق التوجهات العالمية، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

واشتملت البرامج والأنشطة على تخصيص الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم، وتنفيذ مسابقات متنوعة بين الطلاب في الشعر والنثر والرسم والرياضة، وتنفيذ حملات إعلامية استهدفت استثمار المنصات الإعلامية المختلفة واللوحات الدعائية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المعلم.

// انتهى //

18:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.