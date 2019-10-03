السعودية | “البيئة” تحقق المركز الأول في تقييم الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية

المناطق - واس

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الأول في مؤشر تقييم الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر”، متفوقةً على جميع الوزارات بالمملكة، وذلك لتحقيق محتوى موقعها الإلكتروني لمعايير تقييم الأمم المتحدة الذي يرتكز على 7 ركائز رئيسة تتمثل في الإتاحة، والمحتوى، والخدمات الإلكترونية، والحكومة المتكاملة، والتجوال، والبيانات المفتوحة، والمشاركة المجتمعية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالوزارة الدكتور عبد الله أبا الخيل، أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقدمها الوزارة لزوار موقعها الالكتروني، حيث بلغ عدد المستخدمين للموقع خلال السنوات الثلاث الماضية 3,231,655 مستخدماً، كما وصل عدد مرات مشاهدة الموقع ضمن الفترة نفسها إلى 37,859,526 مشاهدة، بينما بلغ عدد مرات إنجاز الخدمات للمستفيدين عبر البوابة 652,365 إنجازاً.

وبيَّن أبا الخيل، أن أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع تتمثل في محتوى المركز الإعلامي حيث يتضمن أخبار الوزارة وفعالياتها وإعلاناتها، وكذلك الملف الصحفي اليومي ومكتبة الوسائط المتعددة التي تخدم ذوي الإعاقة، إضافة إلى صفحة استطلاعات الرأي والمشاركة المجتمعية التي يتم من خلالها استطلاع آراء المجتمع وإبداء مرئياته حول أنظمة الوزارة وقراراتها وإجراءاتها، انطلاقاً من الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين والمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية.

وأفاد الدكتور أبا الخيل بأن الموقع يمتاز بخدمة التواصل الفوري مع الوزارة والوصول إلى المعلومات، وكذلك طرح الوظائف التي تعلن عنها الوزارة والتقديم عليها إلكترونياً ، إضافة إلى خدمة نشرة الأمطار اليومية، وخدمة توجيه المستفيدين لمقرات الجهات التابعة للوزارة وفروعها في أنحاء المملكة، والمكتبة الإلكترونية التي تتضمن الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ونماذج أعمال الوزارة، كما يوفر الموقع الأرقام والمعلومات والتقارير الإحصائية عن أعمال الوزارة التي يطلبها الباحثون من خلال نموذج خاص بذلك، كما يشتمل على قناة الإرشاد الزراعي والمفكرة الزراعية والتوعية البيئية.