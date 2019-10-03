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شاهد.. جريان السيول غرب هدى الشام شمال مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شهدت محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والسيول.
ووثق مقطع فيديو متداول جريان أحد السيول غرب هدى الشمال شمالي مكة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مت جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.
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