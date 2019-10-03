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فيديو.. تركي آل الشيخ : “وين راعين المقانيص والصقور”
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل معرض الصيد السعودي الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يتضمن جانبًا من معروضات المعرض وعلق عليها بالقول: “وين راعين المقانيص والصقور … أكبر معرض للصقور وسلاح الصيد في تاريخ المملكة في موسم الرياض.. شكرًا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وللقائمين على المعرض.
وتابع آل الشيخ : “تخيلوا ٢٠ ألف قطعة سلاح.. وتشتري وترخص في معرض … أتوقع فوق ١٠٠ ألف زائر كل يوم”.
وكان نادي الصقور كشف أمس تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، موضحًا بأن المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض.
وأشار النادي إلى أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 30 قسمًا من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركزًا تعريفيًا بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة.
ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضًا من مختلف دول العالم، وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد.
كما سيتضمن معرض الصقور والصيد مسرحًا ثقافيًا تقام عليه أمسيات شعرية، وندوات، وورش عمل، بالإضافة إلى قسم مخصص للفن التشكيلي والعروض البصرية، وفعاليات ترفيهية تناسب مع جميع أفراد العائلة.
وحول أوقات العمل في المعرض أوضح نادي الصقور بأن استقبال الزائرين والزائرات سيبدأ عند الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المعرض الخمسة.
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