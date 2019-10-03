شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات مركز عثوان بالداير تحبط تهريب 1100 حزمة من القات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد المالكي (جازان) أحبطت دوريات مركز عثوان أثناء قيامها اليوم (الخميس) بعملها الميداني المعتاد عملية تهريب أكثر من 1100 حزمة من القات، حيث كانت تقوم دوريات المركز، بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة، بمهماتها الميدانية من رصد ومتابعة ونجحت في إفشال تهريب كمية كبيرة من القات يصل عددها إلى 1100 حزمة. وأكد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة لـ«الخليج 365» أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة. وأشار أبوملحة إلى أن دوريات مركز عثوان تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن عمليات الضبط مستمرة لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة المرعية في المملكة. وحث أبوملحة أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه، مثنيا على جهودهم ويقظتهم المستمرة.

أحبطت دوريات مركز عثوان أثناء قيامها اليوم (الخميس) بعملها الميداني المعتاد عملية تهريب أكثر من 1100 حزمة من القات، حيث كانت تقوم دوريات المركز، بمتابعة رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة، بمهماتها الميدانية من رصد ومتابعة ونجحت في إفشال تهريب كمية كبيرة من القات يصل عددها إلى 1100 حزمة. وأكد رئيس مركز عثوان إبراهيم بن عبدالله أبوملحة لـ«الخليج 365» أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبمتابعة محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة. وأشار أبوملحة إلى أن دوريات مركز عثوان تقوم بجهود ضبط ميدانية من مبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن عمليات الضبط مستمرة لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة المرعية في المملكة. وحث أبوملحة أفراد الدوريات على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على التهريب بكافة أنواعه، مثنيا على جهودهم ويقظتهم المستمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوريات مركز عثوان بالداير تحبط تهريب 1100 حزمة من القات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.