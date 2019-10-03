206 مراكز حضانات وضيافات أطفال معتمدة بمناطق المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة»، وصلت إلى 206 مراكز مسجلة، حيث يمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط المخصص، مشيرا إلى أن إجمالي المستفيدات من برنامج «قرة» وصل إلى 1499 موظفة سعودية مستفيدة من البرنامج.
وأجرى الصندوق تعديلا على شروط الالتحاق وآلية الدعم في برنامج «قرة»، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.
ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلا من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.
ووفقا للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال.
ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرارهن في وظائفهن، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.
مساهمة الصندوق في تغطية ضيافات الأطفال:
السنة الأولى:
800 ريال من التكلفة بحد أقصى للطفل الواحد
السنة الثانية:
600 ريال من التكلفة بحد أقصى للطفل الواحد
السنة الثالثة:
500 ريال من التكلفة بحد أقصى للطفل الواحد
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