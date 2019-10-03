إغلاق 60 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت أمانة محافظة جدة عبر فروع 8 بلديات في المحافظة، 60 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، مستهدفة من خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية.
وشملت الجولات الميدانية الرقابية للبلديات الفرعية، أم السلم، جدة التاريخية، جدة الجديدة، بريمان، الصفا، أبحر، المليساء، البلد، المحال التجارية والأسواق العامة، إلى جانب معالجة المواقع التي تتجمع بها المياه الراكدة بالمبيدات، ورصد عدد من مخالفات البناء، من أجل أمن وحماية سكان المحافظة من المخالفات البلدية.
كما كافحت البلديات التشوه البصري بإزالة اللوحات المخالفة في الأراضي الفضاء والشوارع العامة وإزالة الملصقات الدعائية والعشوائية، لضمان أعمال المتابعة الميدانية ورصد جميع الملاحظات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية.
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