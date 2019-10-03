شرطة الرياض: القبض على معنف الطفل بولاعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنيفه وترويعه بإشعال قداحة لإخافته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هويته، حيث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي الى سواء السبيل.