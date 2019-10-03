السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة نفذ حكم القتل حدا أمس في مواطن بمكة المكرمة استدرج آخر وطعنه بسكين ودهسه بالسيارة حتى لفظ أنفاسه ثم أحرق جثته. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن موسى بن عايض المسعودي قتل عزام بن سلمان الهذلي، مشيرة إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.



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كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حد الغيلة بمواطن طعن خصمه ودهسه وأحرق جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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