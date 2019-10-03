سواريز يقود برشلونة لقلب الطاولة على إنتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

قاد النجم الأوروجواياني لويس سواريز فريقه برشلونة الإسباني، لقلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر الإيطالي، إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتصدر دورتموند الترتيب برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه برشلونة، المتساوي معه في الرصيد نفسه، فيما بقي إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سلافيا براغ الترتيب بالرصيد نفسه.

وشهدت مباراة برشلونة مشاركة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خاض المباراة بأكملها وصنع الهدف الثاني لسواريز، ليثبت تعافيه تماما من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة.