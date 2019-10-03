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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.
في الأحساء على صالة الأمير عبدالله بن جلوي، يستضيف الشروق الصاعد للدوري الممتاز بطل النسخة السابقة والسوبر أحد عند الساعة 4:00 مساء.
يقود اللقاء أحمد معلوي وعبدالإله الحظية وفهد المطوع.
ويستضيف الفتح وصيف النسخة السابقة على ملعبه، نظيره أبها الصاعد للدوري الممتاز عند الساعة 4:00 مساء.
ويقود اللقاء عادل سليس وأحمد فلاتة وحسين الحبيب.
وفي المدينة المنورة يستضيف الأنظار نظيره الأهلي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز عند الساعة 4:00 مساء.
يقود اللقاء أحمد الصالح وهاشم قاسم وغسان حلواني.
ويستضيف النصر نظيره الوحدة عند الساعة 4:00 مساء على ملعبه.
يقود اللقاء حاتم الحربي وسعد الحربي ومازن الأسمري.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 06:53 PM
تنطلق غداً الجمعة منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة أربع مباريات.
في الأحساء على صالة الأمير عبدالله بن جلوي، يستضيف الشروق الصاعد للدوري الممتاز بطل النسخة السابقة والسوبر أحد عند الساعة 4:00 مساء.
يقود اللقاء أحمد معلوي وعبدالإله الحظية وفهد المطوع.
ويستضيف الفتح وصيف النسخة السابقة على ملعبه، نظيره أبها الصاعد للدوري الممتاز عند الساعة 4:00 مساء.
ويقود اللقاء عادل سليس وأحمد فلاتة وحسين الحبيب.
وفي المدينة المنورة يستضيف الأنظار نظيره الأهلي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز عند الساعة 4:00 مساء.
يقود اللقاء أحمد الصالح وهاشم قاسم وغسان حلواني.
ويستضيف النصر نظيره الوحدة عند الساعة 4:00 مساء على ملعبه.
يقود اللقاء حاتم الحربي وسعد الحربي ومازن الأسمري.
، أربع مباريات في انطلاق الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة ،
المصدر : الخليج 365
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