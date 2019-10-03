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عولت الإدارة العامة للمرور على مترو الرياض للتخفيف من الازدحام المروري في العاصمة؛ جاء ذلك ردًّا على ملاحظات أبداها إعلاميون عبر تغريدتين عن إخفاق مرور الرياض في إدارة الحركة المرورية اليوم في تقاطع طريق عثمان مع طريق أنس.
فمن جانبه أبدى الإعلامي حبيب الشمري في تغريدة أرفق معها صورة لازدحام السيارات ووجّهها لمرور الرياض؛ عن إخفاقه في إدارة الحركة المرورية اليوم في تقاطع طريق عثمان مع طريق أنس؛ ما اضطر معه متطوعون لإغلاق الدوار بسياراتهم الخاصة، مضيفاً أن في طريق الثمامة زحام لا يوصف، متسائلاً: إلى متى؟
فيما علق الإعلامي نايف الحمري بأن المرور بدلاً من تنظيم السير أصبح يغلق المسارات ويتسبب بزحام شديد دون أن يتدخل، متسائلاً أيضاً عن عدم وجود حلول هندسية للزحام في ظل زيادة السكان، وبعض الطرق كما هي منذ أعوام!
وقد واجه المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر، الانتقادات بأن الكثافات المرورية ترصد يوميّاً، لكن الحلول الهندسية والبدائل هي اختصاص جهات أخرى، هم معنا يقيسون حجم التدفق اليومي على الطرق، من المؤمل أن يكون لمترو الرياض دور في التخفيف من الازدحامات، وندرك أن التقيد بتنظيمات السير من قبل قائدي المركبات هو أحد الحلول لتخفيف الزحام.
يشار إلى أن قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى "مترو الرياض"، هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكوّن من القطارات والحافلات؛ حيث سيتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسة تخترق العاصمة الرياض من جميع الاتجاهات، ويضم 85 محطة، ومن المقرر تشغيله خلال هذا العام.
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 07:01 PM
ردًّا على انتقادات إعلاميين لإخفاق في إدارة الحركة"المرور" عن انتقادات ازدحام السيارات بالعاصمة: "الأمل بمترو الرياض"
عولت الإدارة العامة للمرور على مترو الرياض للتخفيف من الازدحام المروري في العاصمة؛ جاء ذلك ردًّا على ملاحظات أبداها إعلاميون عبر تغريدتين عن إخفاق مرور الرياض في إدارة الحركة المرورية اليوم في تقاطع طريق عثمان مع طريق أنس.
فمن جانبه أبدى الإعلامي حبيب الشمري في تغريدة أرفق معها صورة لازدحام السيارات ووجّهها لمرور الرياض؛ عن إخفاقه في إدارة الحركة المرورية اليوم في تقاطع طريق عثمان مع طريق أنس؛ ما اضطر معه متطوعون لإغلاق الدوار بسياراتهم الخاصة، مضيفاً أن في طريق الثمامة زحام لا يوصف، متسائلاً: إلى متى؟
فيما علق الإعلامي نايف الحمري بأن المرور بدلاً من تنظيم السير أصبح يغلق المسارات ويتسبب بزحام شديد دون أن يتدخل، متسائلاً أيضاً عن عدم وجود حلول هندسية للزحام في ظل زيادة السكان، وبعض الطرق كما هي منذ أعوام!
وقد واجه المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر، الانتقادات بأن الكثافات المرورية ترصد يوميّاً، لكن الحلول الهندسية والبدائل هي اختصاص جهات أخرى، هم معنا يقيسون حجم التدفق اليومي على الطرق، من المؤمل أن يكون لمترو الرياض دور في التخفيف من الازدحامات، وندرك أن التقيد بتنظيمات السير من قبل قائدي المركبات هو أحد الحلول لتخفيف الزحام.
يشار إلى أن قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى "مترو الرياض"، هو جزء من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكوّن من القطارات والحافلات؛ حيث سيتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسة تخترق العاصمة الرياض من جميع الاتجاهات، ويضم 85 محطة، ومن المقرر تشغيله خلال هذا العام.
، "المرور" عن انتقادات ازدحام السيارات بالعاصمة: "الأمل بمترو الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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