، "البيئة" الأولى في تقييم الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "3.231.655" مستخدمًا لموقعها خلال السنوات الـ3 الماضية

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الأول في مؤشر تقييم الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ضمن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر".

وتفوقت الوزارة على جميع الوزارات بالمملكة، لتحقيق محتوى موقعها الإلكتروني لمعايير تقييم الأمم المتحدة الذي يرتكز على سبع ركائز رئيسة تتمثل في: "الإتاحة، والمحتوى، والخدمات الإلكترونية، والحكومة المتكاملة، والتجوال، والبيانات المفتوحة، والمشاركة المجتمعية".

وقال مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل: هذا الإنجاز جاء تتويجًا للجهود الكبيرة التي تقدمها الوزارة لزوار موقعها الإلكتروني؛ حيث بلغ عدد المستخدمين للموقع خلال السنوات الثلاث الماضية "3.231.655" مستخدمًا، كما وصل عدد مرات مشاهدة الموقع ضمن الفترة نفسها إلى "37.859.526" مشاهدة، بينما بلغ عدد مرات إنجاز الخدمات للمستفيدين عبر البوابة "652.365" إنجازًا.

وأضاف: أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع تتمثل في محتوى المركز الإعلامي؛ حيث يتضمن أخبار الوزارة وفعالياتها وإعلاناتها، وكذلك الملف الصحفي اليومي ومكتبة الوسائط المتعددة التي تخدم ذوي الإعاقة، إضافة إلى صفحة استطلاعات الرأي والمشاركة المجتمعية؛ التي يتم من خلالها استطلاع آراء المجتمع وإبداء مرئياته حول أنظمة الوزارة وقراراتها وإجراءاتها، انطلاقًا من الشفافية في التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين والمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية.

وأردف: الموقع يمتاز بخدمة التواصل الفوري مع الوزارة والوصول إلى المعلومات، وكذلك طرح الوظائف التي تعلن عنها الوزارة والتقديم عليها إلكترونياً، إضافة إلى خدمة نشرة الأمطار اليومية، وخدمة توجيه المستفيدين لمقرات الجهات التابعة للوزارة وفروعها في أنحاء المملكة، والمكتبة الإلكترونية التي تتضمن الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ونماذج أعمال الوزارة، كما يوفر الموقع الأرقام والمعلومات والتقارير الإحصائية عن أعمال الوزارة التي يطلبها الباحثون من خلال نموذج خاص بذلك، كما يشتمل على قناة الإرشاد الزراعي والمفكرة الزراعية والتوعية البيئية.