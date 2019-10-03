، مسنّ يعاني جلطة دماغية.. يحتاج آلة كهربائية من أهل الخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - حتى يتمكَّن من الوقوف على قدميه.. ونجله يناشد توفيرها له

ناشد مسن يبلغ من العمر 60 عاماً، فاعلي الخير، توفير آلة كهربائية له، لتساعده على الوقوف بعدما أصيب بجلطة دماغية قبل أربع سنوات، أثّرت سلبيّاً في قدرته على المشي.

وقال نجل المسنّ لـ"الخليج 365": أصيب والدي بجلطة دماغية قبل أربع سنوات، وتم تنويمه في مدينة سلطان الإنسانية، وحرصت على علاجه بعد ذلك بالخارج، لكن لم تتحسن حالته.

وأضاف: نصحني الأطباء بمدينة سلطان الإنسانية في الرياض، باستخدام هذه الآلة حتى يستطيع والدي الوقوف والاعتماد على نفسه.

وأردف: راتبي لا يكفي لشراء هذه الآلة، ولا أستطيع توفير ما يحتاج إليه والدي من علاج ومستلزمات طبية.

وناشد المسؤولين وفاعلي الخير توفير تلك الآلة الكهربائية، الموجودة بمحال المستلزمات الطبية.

ووقفت "الخليج 365" على الحالة، وتحتفظ بالوثائق والتقارير للمُسن، ويمكن التواصل مع الحالة من خلال الاتصال بالرقم: "0551592926".