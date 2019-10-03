وزير الحرس الوطني يعتمد معايير «مفاضلة الترقيات»

اعتمد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الخميس، معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العاشرة فما دون، والمراتب العليا (13,12,11) بالوزارة، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ونشرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إنفوجراف، أوضحت من خلاله أنَّ اللائحة أشارت في مادتها الـ47 إلى أنَّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقًا ملزمًا على الجهة الحكومية تجاه موظفيها.

وأضافت أنَّ معايير الترقية للمراتب العاشرة فما دون، اشتملت على معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.

أما المراتب العليا (11 - 12 - 13 ) فقد تم اختيار معيار تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، ومعيار المبادرات والانجازات التي حققها المرشح على أن يكون العنصر المرجح لجميع المراتب هو نتائج المقابلة لشخصية

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل، عبر زيارة صفحة الإدارة العامة للموارد البشرية بموقع الوزارة الخاص بمنسوبيها.