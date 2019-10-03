ذكّره بـ«برحلة ديسكفري».. تفاصيل مكالمة رائد الفضاء هزاع المنصوري والأمير سلطان بن سلمان

تلقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وأول رائد فضاء عربي مسلم، اتصالًا هاتفيًا من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية.

وثمَّن الأمير سلطان بن سلمان خلال المكالمة مبادرة المنصوري، معبرًا عن سعادته بنجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي، مبينًا أنَّ هذه الرحلة ستعود بالخير ليس على دولة الإمارات الشقيقة بل والمنطقة أيضًا.

من جهته، جدَّد المنصوري خلال المكالمة الهاتفية التأكيد على أنَّ أحد أهم أسباب شغفه بريادة الفضاء هو الدور الكبير الذي قام به الأمير سلطان بن سلمان، حينما قرأ عن رحلة سموه إلى الفضاء عام 1985 م عبر المكوك الفضائي ديسكفري، معبرًا في ذات الوقت عن تقديره وشكره للأمير سلطان بن سلمان والمملكة العربية السعودية عمومًا، متمنيًا أن يكون هناك المزيد من النجاحات المشتركة بين المملكة والإمارات.

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وأوضح المنصوري أنه حرص على إجراء الاتصال الهاتفي في وقت يستعد فيه لمغادرة محطة الفضاء الدولية تقديرًا وعرفانًا للأمير سلطان بن سلمان الذي كانت رحلته إلى الفضاء قبل 34 عامًا ملهمة لكل شعوب المنطقة بريادة الفضاء واكتشاف عوالمه.

وكان المنصوري قال قبل انطلاق رحلته الفضائية: إنَّ أحلامه بارتياد الفضاء بدأت منذ الطفولة، وأول معلومات درسها كانت عن رائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود؛ وذلك خلال مقررات الصف الرابع، وحينها تمنّى أن يصبح ذات يوم ما رائد فضاء، وبدأ ينفذ هذه الخطوة بالالتحاق بالقوات المسلحة كطيار عسكري، وفقًا لحواره مع صحيفة «البيان».

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، في وقت سابق، عن أمنيته بالنجاح لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في مهمته الكبيرة بما يعود بالخير والفائدة للمنطقة والإنسانية جمعاء، داعيًا لأن تكون أول زيارة خارجية له عقب عودته للأرض إلى المملكة، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.