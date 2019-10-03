رؤساء أركان جيوش الخليج: جاهزون عسكريًا للتصدي لأي هجمات إرهابية

أدان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، انتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على معملي أرامكو في بقيق وخريص.

وأكد بيان صادر عن رؤساء أركان الخليج، أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، والهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.

وأشار البيان،ـ إلى أن دول المجلس جاهزة عسكريًا للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية، محذرين من أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.