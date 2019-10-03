انقطاع الكهرباء على بعض أحياء محافظة الكامل بمكة بسبب الأمطار

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، انقطاع التيار الكهربائي على بعض أحياء محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة.

وقال «911»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «الآن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء».

وفي وقت سابق اليوم، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة عن احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًّا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.