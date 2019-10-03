بلدية النعيرية ترفع أنقاض وبقايا مخيمات عشوائية

أنهت بلدية محافظة النعيرية، ممثلة في إدارة الخدمات وقسم الحركة والصيانة بالبلدية، أعمال رفع وإزالة كل الأنقاض والمخلفات وبقايا المخيمات العشوائية وغير النظامية الموجودة بالمدخل الشرقي «طريق الدمام، حفر الباطن» والمدخل الشمالي «طريق الخفجي» للمحافظة، فيما بدأت في تأجير المخيمات إلكترونيًا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية نفذت أعمال رفع وإزالة (142,560 م3) من الأنقاض والمخلفات وبقايا المخيمات بمداخل المحافظة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة المخيمات بالمحافظة الذي عقد مسبقًا برئاسة محافظ النعيرية إبراهيم آل خريف، خرج بعدة توصيات، أهمها إعادة تنظيم مواقع المخيمات في مواقع محددة ومنظمة تسهيلًا لوصول الخدمات الأمنية والإسعافية والبلدية وغيرها لمواقع المتنزهين.

وبيّن أن طلب ترخيص موقع المخيم يتم حاليًا من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة، حيث يتم حجز الموقع وتحديده وإرسال رسالة للمتقدم تبيّن حالة الطلب، لافتًا الانتباه إلى أن تقديم الطلب لا يتطلب الحضور لمقر الأمانة أو البلدية.

وأشار الرجباني إلى أن العدد الإجمالي للمخيمات بلغ 222 مخيما، وتتراوح مساحة المخيم الواحد ما بين 2500 و 3000 متر مربع.