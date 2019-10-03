«أمانة جدة» تغلق 60 محلًا مخالفًا للاشتراطات البلدية

أغلقت أمانة محافظة جدة عبر فروع البلديات في المحافظة، ما يقارب من 60 محلًا مخالفًا للاشتراطات البلدية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، مستهدفة من خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية.

وشملت الجولات الميدانية الرقابية التي قامت بها البلديات الفرعية: أم السلم، جدة التاريخية، جدة الجديدة، بريمان، الصفا، أبحر، المليساء، البلد، المحال التجارية والأسواق العامة، بجانب معالجة المواقع التي تتجمع بها المياه الراكدة بالمبيدات، ورصد عدد من مخالفات البناء، من أجل أمن وحماية سكان المحافظة من المخالفات البلدية.

كما قامت البلديات بمكافحة التشوه البصري بإزالة اللوحات المخالفة في الأراضي الفضاء والشوارع العامة وإزالة الملصقات الدعائية والعشوائية, لضمان أعمال المتابعة الميدانية ورصد جميع الملاحظات البلدية ومكافحة الظواهر السلبية.