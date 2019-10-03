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الرياض - رنا هويدي - عــــــــاجل : انتحار الأمير "تركي آل سعود".. ماالسبب وما علاقة محمد بن سلمان؟

كشفت مصادر متطابقة، عن محاولة وشيكة لانتحار خطيرة لأحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الأمير المقيم في ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حاول الانتحار داخل محبسه؛ حيث أنه موقوف ضمن حملة مكافحة الفساد لولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان.

عــــــــاجل : انتحار الأمير "تركي آل سعود".. ماالسبب وما علاقة محمد بن سلمان؟

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وأشار خالد بن فرحان، إلى أن الجهات المسؤولة عن سلامة الأمير تركي بن عبد الله، قامت بإنقاذه في اللحظات الأخيرة من الموت، مبينًا أنها محاولة للضغط على محمد بن سلمان من أجل الإفراج عنه.

وتطابقت المعلومات التي أوردها الأمير السعودي، مع ما نشرته مصادر إعلامية بشأن محاولة انتحار الأمير تركي بن عبد الله، إلا أنها لم توضح الطريقة التي حاول بها الانتحار.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أكدت أنه لا يزال هناك عدد من الأمراء السعوديين ذوي الثراء الفاحش محتجزين ضمن حملة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة.

ومن أبرز الأمراء، تركي بن عبد العزيز، المتهم بالكسب غير المشروع في بناء مترو الأنفاق في الرياض، ولا يزال المتهم يقبع في الاحتجاز دون أي تهم رسمية موجهه إليه، بحسب الصحيفة.

والأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود (47 عامًا) ابن بارز للملك المتوفي عبد الله، وهو طيار مقاتل حاصل على درجات علمية متقدمة وتدرب في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان الأمير تركي بن عبد العزيز، يوصف بالحاكم القوي للرياض، ثم المدير التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله التي تمول أعمال خيرية في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات.

