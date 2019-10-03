السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يدشن مراكز "عناية" إحدى مبادرات الوزارة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

دشن معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, مراكز "عناية" التابعة لوزارة الحج والعمرة, التي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، التي تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن مراكز "عناية" إحدى مبادرات الوزارة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير

وبيّن معاليه أن مراكز "عناية" ستكون منتشرة في الأماكن التي يتواجد بها الحجاج والمعتمرون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي جدة ، وتقدم الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج، وذلك بأسلوب فريد بحيث يستطيع المستفيد أن ينهي جميع أعماله في هذه المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة، وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات "عناية" من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، الذين يتحدثون معظم اللغات الموجودة في العالم للعناية بضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن مراكز "عناية" ستكون منتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى المركز الرئيس لوزارة الحج والعمرة، معربًا عن فخره بالشباب والشابات الذين عملوا على إكمال الدراسات لإنشاء هذه المراكز وتشغيلها في وقت قياسي حيث بدأ العمل عليها فعليًّا بعد موسم الحج ، مؤكدًا أن "عناية" ستسهم في سرعة إنهاء المعاملات والإجراءات وخلال دقائق قليلة.

من جهته أوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية خالد القزلان أن مراكز عناية تعمل بأحدث التقنيات والبرامج لتقديم كافة الخدمات للحاج والمعتمر والزائر، وأشار إلى أن مراكز "عناية" تقدم العديد من الخدمات لقطاع الأفراد منها تلقي بلاغات المفقودين وإرشاد التائهين، واستلام وحفظ المفقودات مع البحث وتسليمها لمالكيها، وخدمة تغيير منفذ عبور بالإضافة إلى خدمة تمديد تأشيرة حاج أو معتمر.

وأضاف أن خدمات قطاع الأعمال تتميز بتوفير الوقت وتسهيل المهام على منظمي الحج وشركات العمرة في خدمات منها : تسجيل مغادرة معتمر ، وخدمة تسجيل مفوض أو إضافة أو استبدال مفوض فنادق مع إمكانية اعتماد منظم إيواء بالإضافة إلى خدمة إضافة شركة نقل جديدة للمعتمرين وخدمات النقل بصفة عامة.

وتقدم مراكز عناية أكثر من 30 خدمة لقطاعي الأفراد والأعمال منها 16 خدمة على أجهزة الخدمة الذاتية، و14 خدمة مباشرة من موظفي "عناية"، وبيّن القزلان أن "عناية" تعمل على التوسع في تقديم الخدمات حيث تم الربط الإلكتروني مع كافة قطاعات الوزارة والمسارات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين وغرف العمليات والمراقبة والتحكم والقياس، ليصل مجموع الخدمات إلى 60 خدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

// انتهى //

17:42ت م

0210



مكة المكرمة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسدشن معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, مراكز "عناية" التابعة لوزارة الحج والعمرة, التي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، التي تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن مراكز "عناية" إحدى مبادرات الوزارة ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشّنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في شهر رمضان الماضي.وبيّن معاليه أن مراكز "عناية" ستكون منتشرة في الأماكن التي يتواجد بها الحجاج والمعتمرون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي جدة ، وتقدم الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن أو المنظمين لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج أو العمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج، وذلك بأسلوب فريد بحيث يستطيع المستفيد أن ينهي جميع أعماله في هذه المراكز دون الحاجة لمراجعة إدارات الوزارة، وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات "عناية" من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، الذين يتحدثون معظم اللغات الموجودة في العالم للعناية بضيوف الرحمن ومقدمي الخدمة.وأكد معالي وزير الحج والعمرة أن مراكز "عناية" ستكون منتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى المركز الرئيس لوزارة الحج والعمرة، معربًا عن فخره بالشباب والشابات الذين عملوا على إكمال الدراسات لإنشاء هذه المراكز وتشغيلها في وقت قياسي حيث بدأ العمل عليها فعليًّا بعد موسم الحج ، مؤكدًا أن "عناية" ستسهم في سرعة إنهاء المعاملات والإجراءات وخلال دقائق قليلة.من جهته أوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية خالد القزلان أن مراكز عناية تعمل بأحدث التقنيات والبرامج لتقديم كافة الخدمات للحاج والمعتمر والزائر، وأشار إلى أن مراكز "عناية" تقدم العديد من الخدمات لقطاع الأفراد منها تلقي بلاغات المفقودين وإرشاد التائهين، واستلام وحفظ المفقودات مع البحث وتسليمها لمالكيها، وخدمة تغيير منفذ عبور بالإضافة إلى خدمة تمديد تأشيرة حاج أو معتمر.وأضاف أن خدمات قطاع الأعمال تتميز بتوفير الوقت وتسهيل المهام على منظمي الحج وشركات العمرة في خدمات منها : تسجيل مغادرة معتمر ، وخدمة تسجيل مفوض أو إضافة أو استبدال مفوض فنادق مع إمكانية اعتماد منظم إيواء بالإضافة إلى خدمة إضافة شركة نقل جديدة للمعتمرين وخدمات النقل بصفة عامة.وتقدم مراكز عناية أكثر من 30 خدمة لقطاعي الأفراد والأعمال منها 16 خدمة على أجهزة الخدمة الذاتية، و14 خدمة مباشرة من موظفي "عناية"، وبيّن القزلان أن "عناية" تعمل على التوسع في تقديم الخدمات حيث تم الربط الإلكتروني مع كافة قطاعات الوزارة والمسارات الإلكترونية للحجاج والمعتمرين وغرف العمليات والمراقبة والتحكم والقياس، ليصل مجموع الخدمات إلى 60 خدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.// انتهى //17:42ت م0210

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