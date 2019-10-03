السعودية اليوم / أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج



أملج 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 م واس

هطلت اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج ، شملت مركز الشبحة ومركز حراض ومركز شثاث ومركز الرويضات والقرى والهجر التابعة ، سالت على إثرها الشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

17:36ت م

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