السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقى سفير النوايا الحسنة للخدمات الإنسانية



السيح 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، سفير النوايا الحسنة للخدمات الإنسانية بالخرج سعود بن سعد الغريب.

في بداية اللقاء رحب الماضي بسفير النوايا الحسنة للخدمات الإنسانية متمنياً له التوفيق .

وأعرب الغريب عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً أن كلمات محافظ الخرج ستكون دافعا ومحفزاً له في مضاعفة العمل في المجال الخيري كأحد أبرز المهام التي تقع على عاتقه كسفير للنوايا الحسنة للخدمات الإنسانية .

// انتهى //

17:21ت م

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