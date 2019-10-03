السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي نائب المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود



باريس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، نائب المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود جان فاتو.

واستعرض الدكتور الربيعة خلال اللقاء ما قدمه المركز للشعوب المحتاجة في العالم خصوصًا في اليمن، وناقش الجانبان الوضع الصحي والطبي في دول العالم المتضررة وخاصة اليمن وآليات التنسيق فيما بينهما، وتبادل المعلومات بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية.

ونوّه جان فاتو بالمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الذي أصبح علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاته الميدانية السريعة في جميع الساحات والمناطق العالمية.

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17:17ت م

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