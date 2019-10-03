السعودية اليوم / تقنية نجران تنفذ برنامجاً للتعريف بقواعد السلوك والمواظبة للمتدربين



نجران 04 صفر 1441هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم، برنامجاً للتعريف بقواعد السلوك والمواظبة للمتدربين، وذلك بمقر الكلية.

واشتمل البرنامج الذي قدمه رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية صالح محماس آل رشيد، على تعريف المتدربين بالسمات السلوكية التي ينبغي أن يتحلوا بها داخل الكلية وخارجها، والقواعد والمسؤوليات التي تختص بها الكلية.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، لتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التدريبي للتعامل مع سلوكيات المتدربين وفق أسس تربوية مناسبة، وتفادي الأساليب المنفردة في التعامل مع سلوكيات المتدربين الخاطئة، إضافةً إلى تهيئة البيئة التدريبية المناسبة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب لتحقيق أهداف العملية التدريبية.

//انتهى//

16:58ت م

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