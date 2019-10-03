السعودية اليوم / تعليم نجران يدرب 39 مرشدة على رخصة القيادة للعمل الإرشادي



نجران 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "رخصة القيادة للعمل الإرشادي"، بحضور 39 مرشدة، وذلك بمقر الإدارة.

وهدف البرنامج الذي قدمته مشرفة التوجيه والإرشاد نورة الغامدي إلى تمكين المرشدة الطلابية من إتقان العمل الإرشادي وتعريفها بالميثاق الأخلاقي وأسسه، وبأسس ومفهوم التوجيه والإرشاد ومجالاته، وتفعيل المجالس والبرامج الإرشادية، إلى جانب أهم سجلات ومهام الإرشاد الطلابي كما ورد بالدليل التنظيمي في مدارس التعليم العام.

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16:54ت م

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